Guterres preocupado com conflitos na região

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, apelou ontem aos israelitas e palestinianos que evitem “outro conflito devastador”, após a escalada de violência que custou a vida, na sexta-feira, a quatro palestinianos e um soldado de Israel.

Fotografia: DR

“Estou profundamente preocupado com a perigosa escalada de violência em Gaza e no Sul de Israel”, disse o chefe da ONU num comunicado, considerando que "é imperativo que todas as partes se afastem urgentemente do risco de outro conflito devastador”.

“Peço ao Hamas e aos militantes palestinianos que parem de disparar rockets e outros artefactos incendiários e deixar de provocações ao longo da linha de separação” entre Israel e a Faixa de Gaza, afirmou António Guterres, acrescentando que “Israel deve mostrar moderação para evitar inflamar a situação”. “Encorajo todas as partes a trabalhar juntamente com as Nações Unidas, incluindo o meu coordenador especial, Nickolay Mladenov, para encontrar uma forma de sair desta situação perigosa. Esta nova escalada põe em perigo a vida de palestinianos e israelitas, agrava a catástrofe humanitária em Gaza e mina os esforços actuais para melhorar as condições de vida e ajudar a Autoridade Palestiniana a regressar a Gaza”, concluiu o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.

Segundo diplomatas da ONU, nenhum país pediu ainda uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para tentar aliviar a tensão. A reunião mensal ordinária sobre o Médio Oriente está na agenda de amanhã do Conselho de Segurança.