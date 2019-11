Mundo

Homem detido com drogas escondidas em tripas de cabra

Um homem do Estado norte-americano do Alasca foi apanhado com uma quantidade de droga avaliada em 400 em mil dólares escondida dentro de tripas de cabra estragadas num aeroporto.

Cenen Placencia foi detido, na passada quarta-feira, no aeroporto internacional de Anchorage.

Segundo as autoridades, citadas, ontem, pela Associated Press, os agentes encontraram uma grande caixa de peixe que o homem de 71 anos, tinha entregue no check-in como bagagem. O suspeito deu o consentimento para uma busca. Dentro da caixa estavam vários pedaços de carne congelada e embrulhada sem critério. Depois de os agentes sentirem o odor de carne apodrecida, um dos cães polícia detectou a presença de drogas.

Antes de a carne acabar de descongelar para que os investigadores pudessem proceder a uma análise mais aprofundada, o homem retirou o consentimento para buscas e foi necessário recorrer a um mandado do tribunal.

Entre a carne podre encontraram vários pacotes embrulhados em plástico com cerca de 740 gramas de heroína e 389 de metanfetaminas.

Cenen Placencia ficou detido na prisão de Anchorage, no Alasca e foi presente a tribunal na passada sexta-feira, acusado de posse de substâncias controladas com intuito de distribuir.