Mundo

Homem dispara contra fiéis e provoca mortos e feridos

Um homem entrou ontem numa sinagoga em Pittsburgh, no estado norte-americano da Pensilvânia e disparou indiscriminadamente contra as pessoas que lá se encontravam. De acordo com o jornal local News Source Los Angeles, um “homem alto e branco” entrou na sinagoga e disparou indiscriminadamente sobre quem se encontrava na Tree of Life Congregation.

Fotografia: DR

A mesma fonte refere que houve, pelo menos, oito mortos, cujos corpos foram encontrados no átrio da sinagoga.

Testemunhas citadas pela estação de televisão CBS Pittsburgh, afirmaram que o homem entrou no local de culto religioso, localizado num bairro judeu, e gritou que “todos os judeus devem morrer”.

Depois dos disparos, o atirador barricou-se no interior da sinagoga, tendo ainda disparado na direção dos agentes da autoridade que rapidamente se dirigiram ao local.

Segundo os mesmos dados oficiais, três polícias ficaram feridos, bem como várias outras pessoas.

O atirador acabou por se render às autoridades e já foi detido.