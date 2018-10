Mundo

Novo encontro entre Trump e Putin acontece em França

O Presidente norte-americano, Donald Trump, quer reunir-se com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Paris, a 11 de Novembro, indicou ontem o conselheiro da Casa Branca para a Segurança Nacional, John Bolton.

Os dois Chefes de Estado durante o último encontro em Julho

Fotografia: DR

“O Presidente Trump ficará muito feliz por se reunir consigo em Paris, à margem das comemorações dos 100 anos do Armistício”, declarou Bolton no encontro com Putin em Moscovo.

“Será útil prosseguir um diálogo directo com o Presidente dos Estados Unidos. Por exemplo, em Paris, se a parte norte-americana estiver interessada em tais contactos”, declarou, por sua vez, Putin.

Os dois dirigentes deslocam-se a Paris a 11 de Novembro para participar nas comemorações do fim da I Guerra Mundial, nas quais é esperada a presença de mais de 60 Chefes de Estado e de Governo. “Quaisquer que sejam as abordagens, é possível e necessário procurar pontos de convergência”, prosseguiu Putin, salientando que as trocas comerciais entre a Rússia e os Estados Unidos estão a aumentar, apesar dos “esforços” de Trump, comentou referindo-se às sanções.

“No ano passado, as trocas comerciais cresceram 16 por cento e, este ano, 8 por cento. Isto é pouco, muito pouco, em números absolutos, mas contudo é uma tendência. E, a propósito, com um saldo positivo para os Estados Unidos”, sublinhou.Trump e Putin encontraram-se para uma cimeira bilateral em Helsínquia, em Julho, e, no final, o Presidente norte-americano foi muito criticado no seu país por se ter mostrado muito conciliador com o homólogo russo. Trump anunciou no sábado a retirada dos EUA do tratado nuclear.