Punição corporal é prática legal nas escolas dos EUA

Pedro Godinho deixa Federação de Andebol

O presidente da Federação Angolana de Andebol (FA-AND), Pedro Godinho, anunciou que deixa aquela instituição em 2020, após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Japão. Melhorar a prestação no Mundial masculino, resgatar o título de cadetes femininos e revalidar o de juniores bem como qualificar as seniores para os Jogos Olímpicos são, segundo Godinho, as metas a alcançar até 2020.