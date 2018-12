Mundo

Xará de Donald Trump forçado a mudar de nome

Um menino de 11 anos, chamado Joshua Trump, vai adoptar um sobrenome diferente na escola secundária em que estuda, em Delaware, nos Estados Unidos, por sofrer bullying por parte dos colegas.

Fotografia: DR

A mãe da criança, Megan Trump Berto, queixou-se aos responsáveis da Escola Secundária de Talley que o filho estava a ser agredido e humilhado no autocarro escolar por causa do seu último nome, tendo até feito uma denúncia pública através do Facebook, no dia 6 de Dezembro.

No texto publicado na-quela rede social pedia aos pais de outras crianças para terem uma conversa com os filhos sobre bullying. O director da escola, Mark Mayer, disse ter conversado com a mãe da criança a quem pediu que agilizasse a transferência do menino para outro autocarro. O responsável anunciou também outras acções, como disciplinar as crianças envolvidas no bullying, providenciar apoio à vítima e mudar o seu último nome, na base de dados da escola para o sobrenome do padrasto, Berto.