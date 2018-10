Mundo

Estados Unidos e Vietname reforçam cooperação militar

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, está desde ontem no Vietname para fortalecer os laços de cooperação na segurança regional, noticiou a EFE.

Fotografia: DR

Mattis disse aos jornalistas que o Vietname está a crescer como “parceiro” dos EUA em matéria de defesa, o que explica que tenha visitado o país duas vezes este ano, após a sua estadia em Hanói, em Janeiro. A viagem faz parte do plano dos EUA de incluir o Vietname numa rede de cooperação em Defesa para lidar com “desafios ac-tuais na segurança regional, incluindo as acções da China no Mar da China Meridional”, segundo o professor emérito da Universidade de Nova Gales do Sul, Carlyle Thayer.

Vietname e China disputam com Brunei, Filipinas, Malásia e Taiwan a soberania total ou parcial das ilhas Spratly e Paracel, uma polémica disputa que se transformou num dos principais focos de tensão do sudeste asiático. Thayer afirmou que Mattis também irá pedir ao Vietname um apoio firme às sanções da ONU contra o Governo da Coreia do Norte.

O secretário norte-americano da Defesa vai visitar a antiga base aérea americana de Bien Hoa, onde a Agência de Cooperação dos EUA (Usaid) lançou um projecto para a descontamina-ção do herbicida tóxico agente laranja.

“Os EUA cumprem a promessa de remediar parte do passado. Entre os dois países, respeitamos o passado, mas também olhamos para o futuro. E o legado da guerra tornou-se numa base para a nossa cooperação em Defesa”, declarou Mattis.

James Mattis realiza esta visita antes de viajar para Singapura, onde na próxima quinta-feira começa a reunião ministerial de Defesa da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).