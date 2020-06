Mundo

Estátua de general confederado foi incendiada

Manifestantes anti-racismo derrubaram e incendiaram, sexta-feira, em Washington, a única estátua de um general confederado erguida na capital norte-americana, no seguimento dos protestos que se seguiram à morte do norte-americano negro George Floyd.

Derrubada estátua em Washington

Fotografia: DR

No dia em que se assinalou, nos EUA, o fim da escravatura, os manifestantes aplaudiram quando a estátua de Albert Pike, com 3,40 metros de altura, rodeada por correntes, balançou no seu alto pedestal de granito antes de cair para trás, estatelando-se no chão.