Mundo

Estátua mais alta do mundo

A estátua mais alta do mundo está prestes a ser inaugurada no estado de Gujarat, na Índia.

Fotografia: DR

A chamada \'Estátua da Unidade\' tem 182 metros e é um tributo a Sardar Vallabhbhai Patel, homenageado por ter unido estados rivais e formado a União indiana após a Independência.

O jornal \"Washington Post\" destaca, porém, que Patel tornou-se recentemente um ícone de direita para nacionalistas hindus - e que a estátua, em Gujarat, está localizada numa região que já foi palco de duros confrontos entre hindus e muçulmanos.

/>No que diz respeito ao seu tamanho, ela supera de longe os 153 metros do Buda do Templo da Primavera, na China, os 93 metros da Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos e os 38 metros do Cristo Redentor.

Mas muitos críticos dizem que o custo de 430 milhões de dólares para construir a estátua foi alto de mais, e os activistas estão preocupados com o impacto do projecto sobre a biodiversidade, por ser constrída sobre uma área de reserva ambiental.