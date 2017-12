Mundo

Estatuto para ex-Presidente está em documento oficial

Victor Carvalho

O Presidente zimbabweano, Emmerson Mnangagwa, assinou ontem o documento oficial que estabelece todas as regalias oficiais de que beneficiam os antigos Chefes de Estado deste país da África Austral.

Para já, o primeiro e solitário beneficiário deste novo estatuto será Robert Mugabe, visto ter sido ele o único Presidente do Zimbabwe desde a independência do país.

No que respeita ao staff de apoio, o documento prevê que os antigos presidentes do Zimbabawe beneficiem de uma segurança pessoal que nunca poderá ser inferior a seis elementos, podendo chegar aos 20 em caso de necessidade.

Terá igualmente direito a duas secretárias particulares, dois ajudantes de campo e dois assistentes. Beneficiará também de um gabinete de trabalho devidamente equipado, um telefone satélite e outro celular e ainda dois computadores.

Os antigos presidentes terão ainda direito a duas residências, uma em Harare e outra de férias em qualquer localidade do Zimbabwe num valor igual à da capital.

Em caso de morte do antigo presidente, a residência de Harare ficará para a esposa e assim permanecerá até que ela, eventualmente, se volte a casar, altura em que a casa passará para propriedade do Estado. No caso de não haver viúva, a residência da capital passará a ser atribuída ao seu filho mais velho que dela beneficiará até que este atinja os 21 anos de idade.

A residência de Harare não poderá ocupar mais do que 5 mil metros quadrados, enquanto a de campo terá que ter um espaço suficiente para poder incluir cinco quartos, um anexo com três quartos, um estúdio, piscina, dois quartos para os guardas e duas garagens. Cada uma das residências terá direito a três empregadas domésticas, dois jardineiros, duas cozinheiras, duas engomadeiras e duas empregadas de lavandaria.

O antigo presidente, a esposa e os filhos terão ainda direito a uma total assistência médica e medicamentosa, a passaporte diplomático e a quatro passagens aéreas por ano com bilhete de primeira classe, tanto para o exterior como para o interior do país.

O antigo presidente receberá uma viatura Mercedes Benz S500 e um veículo todo o terreno e uma carrinha de caixa aberta com tracção às quatro rodas.

O documento que ontem foi assinado por Emmerson Mnangagwa preconiza, igualmente, que o pessoal de apoio ao antigo presidente beneficiará de viaturas protocolares, sendo o total da frota automóvel renovada em cada cinco anos. Todas as despesas de combustível, água, electricidade e de comunicações estarão sobre a responsabilidade directa do Estado, sendo orçamentalmente cabimentadas nas verbas que são alocadas ao Chefe de Estado em funções.



Dinheiro está à parte

O documento que ontem foi assinado pelo Presidente zimbabweano não contempla o aspecto remuneratório a que têm direito os antigos Chefes de Estado, neste caso concreto Robert Mugabe. Por ocasião da resignação de Robert Mugabe havia sido divulgado em Harare um documento que reflectia a lista das garantias e imunidades atribuídas a Robert Mugabe e que constavam de um anexo ao documento que ele assinou e no qual constava a atribuição de um salário vitalício e a impossibilidade de poder vir a ser julgado por qualquer acusação contra ele feita após ter abandonado a Presidência da República.

/>Segundo disse então ao Jornal de Angola uma fonte do partido da União Nacional Africana do Zimbabwe-Frente Patriótica (ZANU-PF) que participou na elaboração do referido documento, o antigo presidente do Zimbabwe vai receber uma indeminização de cerca de 10 milhões de dólares por ter abandonado o cargo antes do fim do seu actual mandato e mais cerca de 140 mil dólares anuais de salários que lhe serão pagos até morrer. Depois da sua morte, a esposa, Grace Mugabe, vai receber metade desse valor durante o resto da sua vida ou até que volte a contrair matrimónio.

O casal Mugabe vai ainda ter imunidade judicial, não podendo ser julgado por qualquer tipo de crime.

Os seus negócios no interior do Zimbabwe, e dos seus familiares directos, também não poderão ser afectados.

Ontem, o principal responsável pela destituição do então Presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, o general Constantino Chiwenga, e o ministro da Defesa, Kembo Mohadi, foram nomeados vice-presidentes do país numa cerimónia orientada pelo Presidente da República.

General Chiwenga toma posse como Vice-Presidente

O general Constantino Chiwenga, principal responsável pela intervenção militar que obrigou à renúncia do Presidente do Zimbabwe Robert Mugabe, prestou ontem juramento como Vice-Presidente do país, noticiou a televisão pública ZBC.

Na semana passada, Chiwenga tinha apresentado a demissão do cargo de chefe do Exército. Além de Chiwenga, tomou posse o novo ministro da Defesa, Segurança e Veteranos de Guerra, Kembo Mohadi. De acordo com a ZBC a cerimónia decorreu no Palácio Presidencial em Harare. Vozes mais críticas encaram a nomeação de Chiwenga como um prémio pelo papel que desempenhou no afastamento de Robert Mugabe, após37 anos. Acção militar pôs fim às intenções da mulher de Mugabe, Grace Mugabe, de suceder ao marido na Presidência do Zimbabwe.

Por outro lado, o partido no poder, ZANU-PF, sempre manteve ex-militares em altos cargos depois da guerra de independência contra a minoria branca, nos anos 1980. O advogado Fadzayi Mahere, uma das personalidades mais críticas do Governo, escreveu numa mensagem difundida através da rede social Twitter que o Executivo sempre esteve “cheio de ex-militares desde o primeiro dia”.

“Não se pode mostrar o "cartão vermelho” a Chiwenga apenas porque vem do Exército”, disse. “Temos de focar-nos nos planos que tem para o progresso do país. Qual é a visão que ele tem para o Zimbabwe. O que pretende oferecer ao povo?”, disse o advogado.

Constantino Chiwenga foi substituído na chefia das Forças Armadas pelo general Valeri Sibanda no dia 18 de Dezembro.