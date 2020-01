Mundo

Estudantes argelinos voltam a protestar nas principais ruas

O Presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, nomeou, quinta-feira, à noite, o seu primeiro Governo, composto por 39 membros, duas semanas após ter tomado posse, anunciou o porta-voz da Presidência citado pela Agência France Press (AFP).

Fotografia: DR

De acordo com a AFP, os três primeiros ministros anunciados – Sabri Boukadoum para os Negócios Estrangeiros, Kamel Beldjoud para o Interior e Belkacem Zeghamti para a Justiça – pertenciam ao Executivo anterior de Noureddine Bedoui, que tinha sido nomeado em Março por Abdelaziz Bouteflika, alguns dias antes de renunciar ao cargo devido à pressão ao movimento de contestação “Hirak”.

Abdelmadjid Tebboune, antigo ministro e chefe de Governo do Presidente Abdelaziz Bouteflika, foi eleito em 12 de Dezembro de 2019, à primeira volta, para suceder ao antigo Chefe de Estado na liderança da Argélia. O novo Presidente argelino foi eleito num escrutínio que registou uma taxa de abstenção superior a 60 por cento. Tebboune sugeriu ao movimento de contestação “Hirak” um “diálogo para construir uma nova Argélia”, o que tem sido recusado pelos manifestantes.

Ontem, cerca de dois mil estudantes, professores e cidadãos voltaram a manifestar-se em Argel para reafirmar a recusa de oferta de diálogo sugerido pelo novo Presidente ao movimento de contestação “Hirak”, referiu a AFP.

“Nós não votámos. Eles impuseram Tebboune, que não nos vai governar”, gritaram os manifestantes, que desfilaram durante dois quilómetros sem incidentes nas ruas centrais da capital, também para exigir a libertação dos “presos políticos” e denunciar a hierarquia militar que dirige o país, referiu a agência noticiosa France Press.

Os manifestantes também reafirmaram a rejeição face à oferta de diálogo do novo Presidente, que um dia após a sua vitória eleitoral estendeu a mão ao “Hirak”, sugerindo um diálogo para construir uma nova Argélia. Cerca de 30 manifestantes e militantes detidos no início do Verão por terem erguido uma bandeira berbere nos protestos foram libertados no decurso da última semana, após terem cumprido seis meses de prisão.

No entanto, perto de 140 manifestantes, militantes ou jornalistas, detidos no âmbito do “Hirak”, em particular por textos divulgados nas redes sociais ou por exibirem o símbolo 'amazigh' (berbere) continuam em detenção preventiva ou condenados a penas de prisão.

Ainda na quinta-feira, o procurador do Tribunal de Constantina (430 quilómetros a leste de Argel), pediu dois anos de prisão efectiva contra Abdelkrim Zeghileche, director de uma rádio argelina que difunde na Internet.

“A sentença será conhecida em 7 de Janeiro”, disse à agência francófona Kaci Tansaout, presidente do Comité Nacional para a Libertação dos Presos (CNLD). Zeghileche, responsável pela rádio Sarbacane, foi colocado na quinta-feira em prisão preventiva após uma queixa do “wali” (responsável municipal) de Constantina por “difamação”, segundo a mesma fonte.

Em paralelo, foi quinta-feira aberto num tribunal de Argel o processo de Issad Rebrab, director-geral do grupo Cevital, a primeira empresa privada da Argélia, indiciado por infracções fiscais, bancárias e alfandegárias, referiu a agência APS.

Detido em Abril, Rebrab é designadamente acusado de “infracção à legislação e à regulamentação das trocas e movimentos de capitais de e em direcção ao estrangeiro”e de “falsas declarações alfandegárias”.

Esperança de diálogo



O Movimento da Sociedade pela Paz, principal partido islâmico na Argélia, respondeu favoravelmente à oferta de diálogo do novo Presidente Abdelmadjid Tebboune para reformar o Estado, indicou o MSP num comunicado.

O MSP fará “parte do processo de diálogo para contribuir para as reformas” e irá propor ideias e dar sugestões, indicou o seu presidente Abderrazak Makri no comunicado recebido pela Agência France Press.

“O nosso dever nacional e o dever dos outros é de dar ao novo Presidente a hipótese de ser bem-sucedido. O seu sucesso é no interesse da Argélia e dos argelinos, tenham participado ou não nas eleições, tenham votado por ele ou não”, adiantou Makri.

No discurso de início de funções, a 19 de Dezembro, o Presidente Tebboune, eleito uma semana antes num escrutínio com uma abstenção recorde (60 por cento), apelou para um “virar da página das divergências e da divisão”.

O Chefe de Estado afirmou ainda estender “a mão a todos” para “responder às reivindicações populares” no sentido de “construir uma nova República”.