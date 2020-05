Mundo

Estudantes retidos nas ilhas de Cabo Verde precisam de ajuda

Um total de 125 estudantes cabo-verdianos retidos nas ilhas de Santiago e São Vicente está a enfrentar dificuldades e precisa de ajuda, informou ontem o Ministério da Educação.

Fotografia: DR

Numa nota, o Ministério da Educação de Cabo Verde indicou que a Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar (FICASE), em articulação com as universidades do país e as câmaras municipais, identificou, de todos os municípios do país, 300 universitários que estão em Santiago e São Vicente, onde frequentam cursos superiores.

“Destes 300, após confirmação junto dos próprios alunos, verificou-se que 125 realmente precisam de ajuda, estando, desde então, a enfrentar algumas dificuldades”, indica a nota.

Neste sentido, o Ministério da Educação informou que autorizou a FICASE a transferir, directamente para a conta bancária dos beneficiários, cinco mil escudos (45 euros) de subsídio, “para ajudar a ultrapassar este momento difícil”. “Até ao momento, 26 estudantes já receberam o subsídio de cinco mil escudos, um investimento de 130 mil escudos (1.178 euros)”, prosseguiu a mesma fonte, dando conta que durante esta semana a FICASE vai continuar a atribuir este subsídio aos alunos identificados, num montante total de 625 mil escudos (5.668 euros).

O Ministério da Educação salientou que esta é mais uma medida de protecção social do Governo de Cabo Verde e que está a ser implementada pela FICASE, em decorrência do encerramento das fronteiras e decretação de Estado de Emergência no país, para se conter a propagação do novo coronavírus.