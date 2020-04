Mundo

Estudo: 59 por cento da população mundial estava activa na internet este mês

Um estudo divulgado pelo Cuponation revelou que, durante o mês de Abril, 59 por cento da população mundial estava activa na internet, facto explicado pelo período de quarentena pelo qual os países estão a passar no momento, em função do novo coronavírus.

Os Emirados Árabes Unidos, a Dinamarca e a Coreia do Sul são os países com a maior taxa de penetração da internet no mundo.

Fotografia: DR

O levantamento indica que 4,57 biliões de pessoas utilizaram a Internet para alguma actividade durante todo o mês. Além de motivos profissionais, desse montante 3,81 biliões de pessoas acabaram se conectando para utilizar alguma rede social.

Um outro detalhe importante de ser mencionado é o facto de que os dispositivos móveis foram utilizados por 4,2 biliões de pessoas para acessar a internet. Quando olhamos apenas as redes sociais, elas foram os responsáveis pela conexão de 3,76 bilhões de usuários ao redor do globo.

De acordo com um estudo feito anteriormente pela plataforma, os Emirados Árabes Unidos, a Dinamarca e a Coreia do Sul são os países com a maior taxa de penetração da internet no mundo. Em último lugar deste ranking, com praticamente nenhuma penetração de uso online entre toda sua nação, está a Coreia do Norte.