Estudo conclui que já em Agosto havia sinais de Covid-19 em Wuhan

Um novo estudo da Harvard Medical School, sugere que a Covid-19 pode ter começado a circular na China em Agosto. A conclusão baseia-se em imagens de satélite do tráfego nos parques de estacionamento dos hospitais de Wuhan e as pesquisas por sintomas associados à Covid-19, refere a CNN.

O estudo em causa percebeu que o número de carros estacionados nos hospitais da cidade, no verão passado, foi bastante superior ao registado em anos anteriores e que houve, simultaneamente, um registo fora do normal de pesquisas no portal chinês Baidu de sintomas que estão hoje em dia associadas ao novo coronavírus, como a tosse e a diarreia.

Embora os investigadores admitam que as pesquisas pelo termo 'tosse' sejam sazonais, e coincidem com as épocas de gripe, o termo diarreia é um sintoma mais específico da Covid-19.

O estudo, liderado por John Brownstein, do Boston Children's Hospital, registou um aumento de casos em Agosto de 2019 com um pico em Dezembro desse mesmo ano, o que os leva a querer que antes da confirmação oficial da doença, já havia sinais da sua existência.

Estes assumem que é muito fácil "não perceber estes primeiros sinais" de uma pandemia e que estes resultados devem ser uma prova de que é preciso reforçar os serviços nacionais de saúde e a vigilância da saúde pública