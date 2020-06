Estudo detecta coronavírus em águas residuais de Itália em Dezembro

Processo de consolidação fiscal conduziu à diminuição do défice do saldo primário

Apesar de, no global, a economia continuar em terreno negativo, Angola registou, em 2019, ligeiras melhorias no Saldo Primário Não Petrolífero (SPNP), com o défice, neste capítulo, a situar-se abaixo das previsões do Orçamento Geral do Estado (OGE).