Etiópia exporta desempregados

Isabel Bragança fazia pagamentos da sua empresa com dinheiro do CNC

As afirmações feitas hoje por Walter Soares Luís João, na Câmara Criminal do Tribunal Supremo, durante o julgamento em que o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e mais quatro ex-gestores do Conselho Nacional de Carregadores (CNC) são acusados de se apropriarem de valores monetários desta instituição, indiciam que a então directora administrativa e financeira, Isabel Bragança, fazia pagamentos à sua própria empresa com dinheiros do CNC.