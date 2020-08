Etiópia: Protestos violentos fazem seis mortos

Administração do Benfica propõe ruas com nomes de artistas

A administração do Distrito Urbano do Benfica vai propor os nomes dos músicos Carlos Burity, Waldemar Bastos e Bangão na “toponímia” do Benfica. Além destes, a administração pretende propor ao “Grupo Técnico”, da Administração municipal de Talatona, nomes de outros artistas angolanos.