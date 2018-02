Decorrem inscrições para Feira de Viagens

O Turismo da África do Sul (SAT) abriu esta semana a sua campanha de promoção da principal feira de viagens do continente africano - a Indaba, que este ano decorre de 8 a 10 de Maio no Centro de Convenções “Inkosi Albert Luthuli”, da cidade ecológica de Durban, com as intenções a destacar as histórias que inspiraram as empresas de turismo de classe mundial de África.