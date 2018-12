Mundo

Etiópia faz balanço positivo da actuação no Conselho de Segurança

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Etiópia, Meles Alem, disse ontem que o povo etíope e os africanos, em geral, podem orgulhar-se do desempenho do país como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Etiópia, Meles Alem

Fotografia: DR

Nos últimos dois anos, disse, a nação desempenhou um papel importante na representação das vozes dos países africanos e influenciou a adopção das melhores decisões para o seu povo, de acordo com a media local. Alem, também recém-nomeado embaixador da Etiópia no Quénia, fez as declarações sobre o fim do prazo, em 31 de Dezembro, como membro não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

/>A Etiópia também fez esforços diplomáticos na abordagem da Eritreia e conseguiu mostrar a sua reputação e influência na construção da paz e segurança no continente, frisou. Para o diplomata, a representação em Nova Iorque cumpriu as suas prioridades, que incluíam garantir a segurança nacional, contribuir para a paz global, combater o terrorismo e concretizar a integração da ONU com a União Africana.