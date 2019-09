Etiópia:Primeiro-Ministro pede paciência a grupos independentistas

Parlamento Europeu apoia a novo adiamento do "Brexit"

O novo Parlamento Europeu (PE), eleito em Maio, aprovou hoje a sua primeira resolução sobre o ‘Brexit’, com 544 votos a favor, 126 contra e 38 abstenções, com os eurodeputados a reafirmarem que é do “interesse superior” do Reino Unido, bem como da União Europeia (UE), que a saída se desenrole de forma ordenada, considerando o actual acordo de saída “justo e equilibrado”.