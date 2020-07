Mundo

EUA acusam a Rússia de violar embargo de armas

Os Estados Unidos acusaram, quarta-feira, um grupo de mercenários russos de colocar minas na região de Tripoli, violando um embargo de armas das Nações Unidas à Líbia.

Fotografia: DR

O Comando norte-americano para a África (Africom) afirmou, em comunicado, citado pela Reuters, que “há evidências claras de que o grupo Wagner, patrocinado pelo Estado russo, colocou minas terrestres e dispositivos improvisados” na capital da Líbia e arredores. “As evidências fotográficas mostram armadilhas e campos minados indiscriminadamente nos arredores de Tripoli até Sirtes, desde meados de Junho”, refere o documento.

O grupo Wagner demonstra “total desrespeito à segurança dos líbios”, denuncia, no documento, o director de operações do Africom, Bradford Gering.

“As tácticas irresponsáveis do grupo Wagner prolongam o conflito e são responsáveis pelo sofrimento desnecessário e morte de civis inocentes. A Rússia tem o poder de prendê-los, mas não há vontade”, acrescentou.

Washington acusa regularmente Moscovo de interferir no conflito na Líbia através da introdução de armas, incluindo aviões de combate, violando um embargo de armas decretado, em 2011, pela ONU áquele país do Norte de África. A Rússia, juntamente com os Emirados Árabes Unidos e o Egipto, apoia o homem forte do leste da Líbia, o marechal Khalifa Haftar, que tenta tomar Tripoli pela força, desde Abril de 2019.

O Presidente tunisino, Kais Saeid, recebeu, ontem, o ministro argelino dos Negócios Estrangeiros, Sabri Boukadoum, portador de uma mensagem do Chefe de Estado da Argélia sobre a coordenação de esforços para resolver a crise líbia.

Segundo a Efe, neste encontro, as duas partes abordaram a situação política regional, em particular a crise líbia, e reafirmaram a importância de uma coordenação contínua, a todos os níveis, entre Tunísia e Argélia, para ajudar os líbios a superar as dificuldades que o país enfrenta mediante um cessar-fogo e o regresso à mesa das negociações, indicou a Presidência tunisina.

Em declarações à imprensa, no final da audiência, o ministro argelino dos Negócios Estrangeiros disse estar satisfeito com a convergência de pontos de vista entre os dois países sobre a crise líbia e a determinação em trabalharem juntos, para superar o actual impasse. Considerou a situação na Líbia “uma questão de segurança nacional para a Tunísia e a Argélia” e a contribuição para a resolução “um dever imposto pelo destino comum e pela boa vizinhança”.