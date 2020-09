Mundo

EUA admitem reentrada na OMS

Os Estados Unidos vão redireccionar 62 milhões de dólares que ainda ia pagar à OMS este ano para operações da instituição mãe, Organização das Nações Unidas (ONU).

Responsáveis do Governo norte-americano disseram que os Estados Unidos da América vão continuar a pedir reformas na Organização Mundial da Saúde (OMS) e independência do Partido Comunista chinês, mas “quando for correcto” podem considerar a reentrada na estrutura.

Numa teleconferência para jornalistas, a que a Lusa teve acesso, na quinta-feira, Nerissa Cook, subsecretária de Estado adjunta para Assuntos de Organizações Internacionais, disse que os EUA podem voltar a considerar entrar na OMS se forem concluídas reformas e se houver “independência face ao Partido Comunista da China”.



A saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde foi anunciada no passado mês de Julho e deverá acontecer até 6 de Julho de 2021. A responsável do gabinete para organizações internacionais do Departamento de Estado disse que o Presidente Donald Trump será o responsável pelas decisões de reentrada na OMS, apesar de ter deixado claro que não vai reconsiderar a saída no próximo ano.



Nerissa Cook disse que os Estados Unidos vão redireccionar 62 milhões de dólares que ainda ia pagar à OMS este ano para operações da instituição mãe, Organização das Nações Unidas (ONU). A informação foi avançada quinta-feira à OMS em Genebra, Suíça, por diplomatas norte-americanos. Nerissa Cook defendeu que a OMS “tem de ser independente nos processos e procedimentos ao lidar com a pandemia” de Covid-19 e que os Estados Unidos estão a “advogar por maior rapidez e qualidade na comunicação” dos membros, criticando a “falta de responsabilidade e transparência”. Segundo a subsecretária de Estado adjunta, o Presidente dos EUA “deu a oportunidade à OMS de praticar reformas”, que a organização negou e que justificou a decisão de saída.



Os Estados Unidos estão neste momento a “tentar identificar parceiros alternativos” internacionais para o trabalho de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças em todo o mundo, declarou Alma Golden, administradora assistente para Saúde Global da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês). A responsável da USAID acrescentou que, ainda este ano, os Estados Unidos vão contribuir “voluntariamente” e pontualmente com 68 milhões de dólares, especialmente para assistência humanitária fornecida pela OMS à Síria e Líbia.

Garrett Grigsby, director do Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Serviços Humanos e de Saúde, garantiu que os “indivíduos” norte-americanos que ainda trabalham na OMS vão regressar aos Estados Unidos ou vão assumir outros cargos internacionais, sem especificar o número.



Garrett Grigsby defendeu ainda que os EUA vão continuar a pedir reformas na OMS até à conclusão do processo de saída, no próximo ano, porque, “se a organização funcionar melhor, será melhor para todos”. O director do Gabinete Internacional do Departamento de Serviços Humanos e de Saúde, do Governo norte-americano, disse que o país é “líder em saúde a nível global e assistência humanitária” e que vai continuar a assegurar que a ajuda chegue a pessoas necessitadas de todo o mundo.





País prepara ampla distribuição da vacina



As autoridades de saúde dos Estados Unidos pediram que os estados estejam preparados para a distribuição massiva de uma vacina contra a Covid-19 até ao início de Novembro e antes das eleições presidenciais, divulgou a agência de notícias AFP.

Os Centros de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos “exigem urgentemente” que os estados façam o que for necessário para que os centros de distribuição de uma futura vacina possam estar “totalmente operacionais a 1 de Novembro de 2020”, refere uma carta escrita pelo director do organismo, Robert Redfield, enviada aos governadores dos estados e consultada pela AFP.



O documento enviado pelo responsável do CDC menciona, em particular, o levantamento de restrições administrativas ou a emissão de autorizações e licenças. Este é um novo indício de que a corrida à vacina está a todo o vapor no país mais afectado pela pandemia no mundo. As autoridades de saúde “estão a preparar-se rapidamente para a implementação de uma distribuição em grande escala de vacinas contra a Covid-19 no Outono de 2020”, refere a carta de Robert Redfield. O Presidente norte-americano, Donald Trump, candidato à reeleição em 3 de Novembro, disse, na semana passada, que os Estados Unidos teriam uma vacina “este ano”.



Um documento publicado no jornal New York Times, e enviado às autoridades locais de saúde no mesmo dia da carta enviada pelo responsável do CDC, descreve três cenários que dependem da evolução de uma ‘vacina A’ e ‘vacina B’.

Esta indicação parece corresponder às vacinas desenvolvidas pela Pfizer e Moderna, segundo analisa o diário americano. Os Estados Unidos já encomendaram milhões de doses de vacinas a essas empresas.



“Os cenários descritos devem ser usados pelos estados e jurisdições locais para desenvolver um plano operacional para a vacinação precoce contra a Covid-19, quando as quantidades de vacinas serão limitadas”, explica o documento.

São ainda detalhadas as condições necessárias ao seu armazenamento e as populações que devem ter prioridade na vacinação, como os profissionais de saúde.