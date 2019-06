Mundo

EUA alargam exigências para quem quer um visto

O Departamento de Estado norte-americano reforçou os requisitos para conceder vistos e exige agora que os requerentes facultem o nome de utilizador nas redes sociais, bem como endereços de e-mail antigos e números de telefone.

Autoridades reforçam rastreio de potenciais imigrantes

Fotografia: DR

Com estas exigências, a administração Trump alarga e reforça o rastreio de potenciais imigrantes e visitantes, referindo o Departamento de Estado que tem estado a actualizar os formulários dos vistos para imigrantes e visitantes, pedindo informação adicional que inclui a identificação nas redes sociais.

Esta alteração, que foi proposta em Março de 2018, poderá afectar os cerca de 15 milhões de pessoas que, anualmente, pedem um visto de entrada nos Estados Unidos.

“A segurança nacional está no topo das nossas prioridades, quando se trata de conceder vistos e todos os potenciais visitantes e imigrantes para os Estados Unidos estão sujeitos a um extenso rastreio”, referiu o Departamento de Estado.

A mesma entidade precisou também estar “constantemente a trabalhar com o objectivo de encontrar mecanismos que melhorem a forma de proteger os cidadãos norte-americanos”.

/>Dados como os perfis nas redes socais, e-mails e números de telefone antigos apenas eram exigidos, até agora, às pessoas que pediam um visto e para as quais eram identificadas necessidades adicionais de verificação e escrutínio, incluindo pessoas que tivessem viajado para zonas controladas por organizações terroristas.

Estima-se que cerca de 65 mil pessoas entram anualmente nesta categoria e são alvo de escrutínio reforçado até agora.

As novas regras aplicam-se a praticamente todos os candidatos a um visto nos Estados Unidos, entre imigrantes e visitantes, incluindo os que querem deslocar-se aos EUA em negócios ou para estudar.

Além dos perfis nas redes sociais, é ainda exigido a quem quer um visto que indique os números de telefone usados nos cinco anos anteriores, endereços de e-mail ou ainda se têm algum familiar que tenha estado envolvido em actividades conotadas com o terrorismo.