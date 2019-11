Mundo

EUA ameaçam egipto com sanções caso compre caças russos

O Pentágono e o Departamento de Estado dos EUA advertiram as autoridades do Egipto sobre possíveis sanções, se o país adquirir caças russos Su-35.

Fotografia: DR

De acordo com o Wall Street Journal, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e o chefe do Pentágono Mark Esper apelaram, ontem, numa carta enviada ao ministro da Defesa do Egipto, Mohamed Zaki, que cancele a compra de caças russos Su-35.

Segundo uma fonte oficial, o Governo dos EUA alerta para a introdução de possíveis sanções contra o Cairo no caso de os planos de compra de caças

Su-35 avançarem.

De acordo com a fonte, a carta indicava que qualquer novo acordo de armamentos com a Rússia iria “complicar” as futuras transacções do Egipto com os EUA relativamente à defesa e segurança.