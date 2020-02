Mundo

EUA apoiam reformas políticas na Etiópia

Os Estados Unidos prometeram “apoio financeiro substancial” às reformas políticas na Etiópia, anunciou o Primeiro-Ministro etíope, Abiy Ahmed, quando fazia um rescaldo da visita na quinta-feira, do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

Pompeo e Abiy Ahmed estiveram reunidos, em Addis Abeba, para discutirem um conjunto de questões bilaterais e regionais, tendo concordado na importância de garantir paz e segurança duradouras na região do Corno de África, segundo informações avançadas, na rede social Twitter, pelo Primeiro-Ministro da Etiópia e retomadas pela AFP.

Segundo Abiy Ahmed, em discussão estiveram, igualmente, “as melhores formas de fortalecer as relações entre os dois países”. “Abordámos em detalhe as reformas políticas em curso na Etiópia. Agradeço ao Governo dos Estados Unidos por planear apoio financeiro substancial a essas reformas”, acrescentou o Primeiro-Ministro, Abiy Ahmed.

A Etiópia é o segundo país mais populoso de África, com mais de 100 milhões de habitantes, e um aliado importante dos Estados Unidos no Corno de África. O primeiro-ministro Abiy, eleito em 2018, enfrenta pressão crescente para implementar as reformas prometidas e o maior teste à sua liderança serão as eleições de Agosto, que o também vencedor do prémio Nobel da Paz em 2019 quer que sejam livres e justas.