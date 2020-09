EUA: Cidade de Louisville está sob emergência

EUA: a crise à volta da substituição de uma lendária juíza

O Senado norte-americano tem maioria republicana, de 53/47. Com três ou mais senadores republicanos a pensar como os democratas a questão pode ser delicada para Trump. Seja como for, os temas da campanha podem mudar, da economia e saúde pública para Supremo Tribunal ou aborto, com o Presidente a consolidar o seu eleitorado evangélico.