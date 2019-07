EUA comunicam a Maduro que tem um “prazo curto” para abandonar o poder

Autoridades negoceiam repatriamento de refugiados da RDC

O processo de repatriamento dos mais de 20 mil refugiados da República Democrática do Congo (RDC) assentados no Lóvua, desde Maio de 2017, começou por ser analisado, nesta terça-feira, por representantes do Governo da Lunda Norte e do Alto Comissariado das Nações Unidas.