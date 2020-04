Mundo

EUA defendem manutenção de investimentos na OTAN

A representante permanente dos EUA na OTAN, Kay Hutchinson, defendeu, ontem, que o investimento em defesa deve ser prioridade de todos os países membros da Aliança, no mundo pós-pandemia de Covid-19.

Representante permanente dos EUA na OTAN, Kay Hutchinson

Fotografia: DR

Questionada sobre a eventualidade de uma crise económica global levar os países a retraírem-se no investimento feito na área da defesa, Hutchinson disse que a pandemia de covid-19 veio mostrar que a área da defesa é essencial e que as grandes ameaças à segurança das pessoas não vão desaparecer por causa da propagação do novo coronavírus.

Numa videoconferência de imprensa, em que a agência Lusa participou, na véspera de uma reunião virtual de ministros da Defesa da Nato, Kay Hutchinson recordou a importância que a Otan tem tido na partilha de informações e na cooperação de meios materiais e humanos, durante esta fase de ataque à pandemia.

“Todas as economias vão sofrer. Mas a segurança deve ser uma prioridade. O terrorismo não vai parar. As ameaças com armas nucleares não vão desaparecer”, disse a representante dos Estados Unidos na Otan, para reforçar a ideia de que os membros da organização devem manter o compromisso de continuar a investir 02 por cento do seu Produto Interno Bruto na área da defesa, conforme estipulado nas regras da Aliança.

Hutchinson reconheceu que na reunião de ministros da Defesa da Nato, que se realiza hoje, pela primeira vez em formato virtual, a pandemia covid-19 será o tema central, “até porque, em toda a sua história, a organização nunca viveu uma situação como esta”, tornando-se necessário que os países membros organizem formas de colaboração para o combate à propagação do vírus.

“Todos têm feito um trabalho notável, nomeadamente no apoio aos países mais afectados, como é o caso da Espanha, Itália e Roménia”, reconheceu a representante norte-americana, que lamentou que os navios-hospital da Marinha dos EUA não possam servir de apoio aos aliados europeus, por estarem ao serviço do apoio a doentes de covid-19 nos Estados Unidos.

Hutchinson reforçou ainda o empenho dos EUA nas diferentes missões que a Otan continuará a realizar, nomeadamente no Iraque, depois de recentemente o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter apelado a uma maior intervenção da Aliança, tendo em vista a retirada do contingente norte-americano da região.

Hutchinson saudou ainda a chegada da Macedónia do Norte à Otan, de que é elemento efectivo desde quinta-feira, após 20 anos de trabalho para obter esse reconhecimento, dizendo que se trata de um bom exemplo para outros países que pretendem a adesão à Aliança, como é o caso da Ucrânia e da Geórgia.

A representante dos EUA na Otan foi muito cautelosa nas respostas, quando questionada sobre o apoio que a Turquia, membro da organização, tem dado ao regime sírio e pelo entendimento próximo demonstrado com a Rússia.

“É importante que a Turquia se demarque das atitudes de agressão do Governo da Síria e que repense a utilização do sistema de defesa que adquiriu à Rússia”, disse Hutchinson, referindo-se ao sistema antimíssil que Ancara comprou a Moscovo.

O serviço de imprensa da Otan em Bruxelas, que moderou a conferência de imprensa, evitou que a embaixadora norte-americana fosse confrontada com uma pergunta, colocada por vários jornalistas,