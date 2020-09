Mundo

EUA: Depois de 37 anos de prisão Robert DuBoise é declarado inocente

Depois de 37 anos atrás das grades, Robert DuBoise foi formalmente declarado inocente de um homicídio e violação, na passada segunda-feira, num tribunal de Hillsborough, na Florida, tendo sido anuladas as acusações e a sentença de prisão perpétua, e removido o seu nome do registo estadual de agressores sexuais.

Fotografia: DR

A inocência do homem ficou provada graças a vestígios de ADN. Tinha sido condenado num julgamento que assentou, em grande parte, no testemunho de um informador de uma cadeia e num exame a um marca de dentada na vítima, que agora se provou ser negligente. “Este tribunal errou durante 37 anos. Hoje, finalmente, acertou”, disse o juiz Christopher Nash, durante a audiência remota, segundo o “Guardian”.



Robert DuBoise, hoje com 56 anos, foi libertado da prisão a 27 de Agosto. O homem estava a cumprir prisão perpétua, depois de condenado em 1983 pelo assassínio de Barbara Grams, de 19 anos, que fora raptada, violada e espancada no regresso a casa após ter saído do trabalho num centro comercial em Tampa (Florida). Em Agosto, uma advogada da organização “Innocence Project” e outra da Unidade de Revisão de Penas do Condado de Hillsborough falaram em tribunal e desmontaram as provas falsas que levaram à prisão de Duboise.