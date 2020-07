Mundo

EUA dizem que Irão prepara-se para manobras navais no Golfo

Os Estados Unidos acreditam que o Irão está a preparar-se para efectuar exercícios navais de grande envergadura, in-cluindo o abate de um porta-aviões no Estreito de Ormuz, baseando-se em imagens captadas por satélite.

Irão vai realizar manobras de grande envergadura no Golfo Pérsico

Fotografia: DR

As imagens divulgadas ontem, que foram captadas pela Maxar Technologies no domingo, mostram um navio de grande porte, que aparenta ser um porta-aviões, a ser transportado por um rebocador para águas ao largo da cidade iraniana de Bandas Abbas.



Mas as autoridades de Teerão ainda não reconheceram que vão utilizar uma réplica de um porta-aviões no Estreito de Ormuz, numa zona onde transita cerca de 20 por cento do petróleo, a nível mundial.



No entanto, de acordo com os Estados Unidos, as imagens sugerem que a Guarda Revolucionária, organismo paramilitar iraniano, está a preparar um exercício que visa o afundamento de uma réplica de um porta-aviões, tal como sucedeu em 2015.



A comandante Rebecca Rebarich, porta-voz da 5ª Esquadra dos Estados Unidos, que patrulha as águas da região, comunicou que a força norte-americana "tem capacidade para tomar medidas defensivas contra ameaças navais".



"Não podemos pronunciar-nos sobre o que o Irão pretende com esta simulação, ou mesmo qual a importância táctica deste cenário", disse Rebrich à Associated Press.



"Nós não procuramos o conflito mas estamos preparados para defender as forças dos Estados Unidos e os interesses marítimos na re-gião", afirmou.



A réplica iraniana tem semelhanças com os porta-aviões norte-americanos da classe Nimitz que frequentemente navegam no Golfo Pérsico.



O navio que está a ser transportado pelos iranianos tem cerca de 200 metros e a bordo encontram-se 16 aviões de combate, de acordo com as imagens captadas pelo satélite.



O exercício naval de Teerão ocorre numa altura de impasse no quadro das negociações do programa nuclear iraniano e uma semana depois de um avião de combate norte-americano ter efectuado uma missão de intercepção e observação de um aparelho civil do Irão no espaço aéreo da Síria.