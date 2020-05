Mundo

EUA doam mil ventiladores à África do Sul

O Governo dos Estados Unidos da América (EUA) doou mil ventiladores à África do Sul, para ajudar o país com mais casos de infecção pelo novo coronavírus no continente africano a responder à pandemia.

Fotografia: DR

Os novos ventiladores estão avaliados em 14 milhões de dólares. A doação, que inclui acessórios, planos de serviço e envio, totaliza os 20 milhões de dólares , segundo informou ontem a Embaixada norte-americana na África do Sul.

Os ventiladores, produzidos nos EUA, vão ajudar os hospitais da África do Sul a tratar doentes em unidades de cuidados intensivos, cabendo à Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional trabalhar com o Governo sul-africano na distribuição do equipamento pelo país.

A embaixadora dos EUA na África do Sul, Lana Marks, esteve na segunda-feira no Aeroporto O.R. Tambo, em Joanesburgo, para receber o carregamento.

“Estes ventiladores são mais um exemplo do espírito de generosidade americano, uma vez que combatemos este vírus no nosso país, nos Estados Unidos, e, juntamente com os países nossos parceiros, no estrangeiro”, afirmou Marks. A doação de ventiladores faz com que o apoio financeiro total do Governo norte-americano à resposta contra a Covid-19 na África do Sul ascenda a 41 milhões de dólares , de acordo com a declaração da diplomata.