Mundo

EUA e talibãs assinam acordo de paz no Qatar

Os Estados Unidos assinaram, ontem, em Doha, Qatar, um acordo de paz com os Talibãs que põe fim à guerra mais longa dos norte-americanos fora dos EUA, noticiaram os meios internacionais.

Representante dos EUA e dos talibãs rubricaram o acordo, considerado de histórico

Fotografia: DR

Milhares de pessoas morreram na guerra, que dura há quase duas décadas, desde os ataques de 11 de Setembro.

Os EUA anunciaram a retirada das tropas norte-americanas e a aliança militar do Norte, no território Afegão.

Ontem, o secretário de Estado, Mike Pompeo, reuniu-se com um grupo de 31 talibãs num “momento histórico”, como lhe chamou, durante o qual “dividiram o palco” em Doha, capital do Qatar.

De acordo com Mike Pompeo, se os talibãs cumprirem o acordo, todas as tropas norte-americanas e da OTAN serão retiradas dentro de 14 meses.

Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão depois dos ataques, a 11 de Setembro, em 2001, para derrotar os talibãs, que acolheram Osama Bin Laden.

Numa cerimónia paralela, em Cabul, o Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, afirmou: “Todas as pessoas do Afeganistão esperam que seja um cessar-fogo permanente.”

“Que hoje seja o momento em que ultrapassamos o passado”, referiu, pedindo um momento do silêncio “em honra de todos os heróis”.

Este acordo de paz pode ajudar Donald Trump a cumprir uma das promessas feitas na primeira campanha presidencial, de retirar a América da “guerra interminável” em que se encontrava. A assinatura do acordo ocorre uma semana depois de a coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos, e os talibãs se comprometerem a reduzir a violência na região.

Em 17 de Fevereiro, os talibãs anunciaram que tinham chegado a acordo com os Estados Unidos que permitiria a assinatura de um tratado para colocar fim a duas décadas de conflito no Afeganistão.

O acordo inclui a possibilidade de negociações directas entre os rebeldes e o Governo afegão, que o movimento insurgente tinha até agora recusado, e conduzirá a um tratado permanente de paz, que termina uma guerra que remonta a 2001 e se tornou no mais longo conflito militar em que os Estados Unidos estiveram envolvidos.

O acordo contempla, ainda, a retirada gradual das tropas norte-americanas e a libertação de cerca de metade dos talibãs feitos prisioneiros pelas forças fiéis ao Governo afegão.

O primeiro passo desta nova fase passará pela libertação, pelo Governo de Cabul, de cinco mil dos cerca de 11 mil elementos do movimento que se encontram presos.

Em troca, os talibãs comprometem-se a libertar cerca de mil prisioneiros das forças afegãs.

Os esforços para instalar um sistema democrático no país e melhorar as oportunidades para mulheres e minorias estão em risco se os talibãs, que baniram meninas de escolas e mulheres da vida pública, voltar a dominar novamente a cena política do país.

Os talibãs, que constituem o maior grupo étnico do país, estiveram no poder entre 1996 e 2001, depois do longo conflito que se seguiu à saída dos soviéticos, em 1989. Além disso, a corrupção ainda é galopante, as instituições são fracas e a economia depende fortemente da ajuda internacional.

A assinatura do acordo, em Doha, no Qatar, depois de mais de um ano de negociações intermitentes que excluíram o actual Governo do Afeganistão, apoiado pelos EUA, não é um acordo final de paz. No entanto, é visto como um passo para um acordo mais abrangente, que pode, eventualmente acabar com a guerrilha talibã e reincorporar o grupo à política institucional.

A guerra custou cerca de dois trilhões de dólares e matou mais de 3.500 soldados dos EUA e da coligação, além de dezenas de milhares de civis afegãos.

O futuro do acordo depende muito das negociações entre os Talibãs e o Governo afegão. A Administração Trump definiu o acordo como o cumprimento de promessa feita aos americanos, que desconfiavam das guerras, considerando que só trazem perdas e trauma, mas nenhuma vitória.

No início, mais de 100 mil soldados dos EUA e da coligação de cerca de 40 países ocuparam o Afeganistão.