EUA e talibãs do Afeganistão retomam negociações para a paz

Os Estados Unidos e os talibãs iniciaram hoje um novo ciclo de negociações, em Doha, Qatar, para permitir a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, onde estão há 18 anos, adiantou o porta-voz dos talibãs à AFP.

De acordo a Lusa, Washington tem feito um esforço para alcançar um acordo político com os talibãs antes das eleições presidenciais afegãs, previstas para 1 de Setembro. “Fizemos muitos progressos. Nós conversamos”, disse, na sexta-feira, aos jornalistas o Presidente dos EUA, Donald Trump.

Em troca de uma retirada militar, os EUA exigem que os talibãs aceitem um cessar-fogo e cortem todas as relações com a organização terrorista Al-Qaeda.

Em 7 de Outubro de 2011, menos de um mês depois dos atentados de 11 de Setembro nos EUA que fizeram quase 3000 mortos, os EUA e os aliados da NATO lançaram uma operação militar no Afeganistão, que se prolonga há quase duas décadas.

“Nós pretendemos um acordo de paz, não um acordo para uma retirada [militar], um acordo de paz que permita a retirada”, disse, na sua conta da rede social Twitter, o enviado especial americano para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, na sua chegada a Doha.

Em 27 de Julho, o governo afegão anunciou que vai iniciar em Agosto as conversações de paz com os talibãs, que têm estado a negociar com os Estados Unidos, por se negarem a falar com as autoridades de Cabul, que consideram ilegítimas.

"As negociações cara a cara entre o Governo do Afeganistão e os talibãs começarão dentro de duas semanas", informou, em comunicado o vice-ministério para a paz afegão.

O executivo terá uma delegação de 15 membros, formada por elementos do Governo, religiosos e activistas, para se sentar a negociar com representantes dos talibãs para que seja alcançado um acordo de paz, depois de 18 anos de guerra.

A porta-voz do vice-ministério para a paz, Najia Anwari, precisou à agência de notícias espanhola Efe que as conversações terão lugar num país europeu, sem especificar qual, mas é sabido que a Alemanha e a Noruega têm estado implicadas nos esforços de paz naquele país.

Os talibãs têm-se negado até agora a negociar com o Presidente afegão, Ashraf Ghani, por considerarem o seu Governo "ilegítimo".

Assim, o único contacto directo que houve entre o Governo e os insurgentes foi no início deste mês numa reunião em Doha, na qual os representantes governamentais estiveram presentes "a título pessoal".

Os insurgentes não se pronunciaram até agora sobre o anúncio do Governo. Os Estados Unidos da América e os talibãs negoceiam um acordo de paz para pôr fim a quase duas décadas de conflito armado naquela nação asiática.

Até agora realizaram-se sete rondas negociais, centradas na retirada das tropas internacionais, o principal pedido dos insurgentes.

Em finais de Junho, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou durante uma visita surpresa a Cabul que espera alcançar um acordo de paz antes de 1 de Setembro, pouco antes da realização de eleições gerais no Afeganistão.