EUA e Turquia acordam cessar-fogo de cinco dias

Nacional de atletismo de pista agita Estádio dos Coqueiros

A 20ª edição do Campeonato Nacional de Pista de Atletismo, em ambos os sexos, para atletas com deficiência, começa amanhã, às 8h30, com as preliminares dos concursos de lançamento de peso, saltos, corridas de velocidade e meio fundo, no Estádio Municipal dos Coqueiros, na Baixa de Luanda, com a participação de atletas de 14 das 18 províncias do país.