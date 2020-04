Mundo

EUA: Hillary Clinton apoia candidatura de Biden

Hillary Clinton, a primeira mulher a candidatar-se à Presidência dos Estados Unidos, anunciou o apoio à candidatura do democrata Joe Biden, e descreveu-o como amigo e líder que o país precisa neste momento.

Campanha de Biden contra Trump conquista mais apoiantes

“Pensem no que signi-ficaria se tivéssemos um Presidente de verdade, não apenas alguém que actuasse na televisão”, disse, terça-feira, Hillary Clinton, derrotada em 2016 por Donald Trump nas últimas eleições presidenciais, durante uma vídeo-conferência com Joe Biden. Hillary Clinton referiu-se, ainda, à crise enfrentada pelos Estados Unidos, o país mais atingido pela pandemia da Covid-19 no mundo, considerando importante ter um Presidente que não apenas ouça a ciência e coloque em primeiro lugar factos sobre ficção, mas que une o país.

“Estou muita satisfeita por fazer parte da sua campanha, não apenas para apoiá-lo, mas para ajudar a destacar muitas das questões em jogo”, disse Clinton.

Recordando terem coincidido em vários episódios políticos nos últimos 25 anos, Hillary considerou que este é um momento em que os Estados Unidos precisam de um líder, de um Presidente como Biden.

“Não só fui colega de Joe Biden, sou amiga e posso dizer que gostaria que ele fosse o Presidente agora”, afirmou Hillary Clinton. Ambos fizeram parte do Governo de Barack Obama (2009-2017). Biden era vice-presidente e Clinton foi secretária de Estado.

Joe Biden deverá ser escolhido como candidato democrata à Casa Branca na convenção do Partido Democrata, em Agosto, depois do abandono de todos os outros adversários, nas primárias. O ex-vice-Presidente tem reunido o apoio de quase todas as figuras mais relevantes do seu partido, incluindo Barack Obama, com quem partilhou a Casa Branca, durante oito anos, e Nancy Pelosi, líder da maioria democrata na Câmara de Representantes do Congresso.