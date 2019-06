Mundo

EUA indicam um enviado para mediação no Sudão

Os Estados Unidos designaram Tibor Nagy, assistente do Departamento de Estado para África como seu enviado especial para o Sudão, numa tentativa de contribuir para o fim da crise que assola este país africano.

EUA designa um enviado especial para o Sudão

Fotografia: DR

Numa primeira declaração pública em Washington, este diplomata, citado pela BBC, apelou para o fim dos ataques contra civis, numa altura em que prosseguem no país as manifestações contra os militares. Segundo uma nota do Departamento de Estado, Tibor Nagy está encarregado de criar um “ambiente de diálogo” entre as partes envolvidas no conflito, surgindo como mais um elemento para trabalhar em conjunto com o Primeiro-Ministro etíope, Abiy Ahmed, que já se assumiu como mediador do problema.

Nesse sentido, Abiy Ahmed, depois de ter estado em Cartum, seguiu viagem para Moçambique e África do Sul no sentido de encontrar apoios para os seus esforços de mediação.