Mundo

EUA iniciam retirada de tropas do Afeganistão

As tropas norte-americanas começaram a deixar o Afeganistão, cumprindo o plano de retirada inicial de militares estabelecido no acordo assinado no final de Fevereiro com os talibãs, disse, ontem, uma fonte oficial dos EUA.

O Presidente norte-americano saúda a tropa no Afeganistão

Centenas de soldados nor-te-americanos começaram a sair do Afeganistão, cumprindo a promessa eleitoral do Presidente Donald Trump, em 2016, e o plano definido no acordo de paz assinado no passado dia 29 de Fevereiro com os talibãs, reduzindo o contingente de cerca de 13 mil para 8.600 militares. A retirada acontece quando no Afeganistão dois líderes rivais foram empossados no cargo de Presidente, em cerimónias diferentes que ontem decorreram naquele país, criando uma nova situação de conflito no terreno, en-quanto os Estados Unidos procuram uma forma de manter o acordo de paz sem a presença militar, ao fim de 18 anos de conflito.

A disputa de poder entre o Presidente Ashraf Ghani, que foi declarado vencedor das eleições de Setembro passado, e o rival Abdullah Abdullhah, que denunciou uma situação de fraude nessas eleições, ameaça tornar-se um novo foco de conflito violento no Afeganistão.

Os Estados Unidos não vincularam a retirada das forças militares à estabilidade política no Afeganistão ou a qualquer resultado específico das negociações de paz com todos os afegãos.

A retirada dos norte-americanos ficou apenas dependente do cumprimento dos compromissos por parte dos talibãs de impedirem que "qualquer grupo ou indivíduo, incluindo a Al-Qaeda, use o solo do Afeganistão para ameaçar a segurança dos Estados Unidos ou dos aliados". Segundo o acordo de paz, a retirada das tropas norte-americanas deveria começar 10 dias após o acordo assinado, em 29 de Fevereiro, e o secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, disse que já tinha aprovado o plano de saída dos militares.