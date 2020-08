Mundo

EUA: Joe Biden é candidato para enfrentar Trump

Os democratas confirmaram, hoje, de madrugada, (hora dos EUA), a nomeação do ex-Vice-Presidente Joe Biden como candidato para defrontar Donald Trump nas eleições presidenciais, em 3 de Novembro, durante a Convenção Nacional do partido.

Bill Clinton diz que Biden é o Presidente certo para os EUA

Fotografia: DR

Sem surpresa, a maioria dos delegados escolheu o antigo Vice-Presidente para enfrentar o Presidente republicano, durante o segundo dia da convenção do partido, realizada de forma inteiramente virtual, por causa da pandemia da Covid-19. Biden conseguiu o apoio de 3.558 delegados, em comparação com 1.151 para o senador mais à esquerda Bernie Sanders.

“Obrigado do fundo do meu coração”, disse Joe Biden, numa mensagem de vídeo em directo. O antigo Presidente Bill Clinton e o antigo secretário de Estado John Kerry, candidato à Presidência em 2004, foram as estrelas da segunda noite, marcada igualmente pela presença do antigo Presidente Jimmy Carter, com 95 anos.

Bill Clinton criticou o Presidente republicano, apontando o fracasso nas políticas económicas. “Donald Trump diz que estamos a liderar o mundo. Bem, somos a única grande economia industrial a ter triplicado a taxa de desemprego”, ironizou Clinton. “Numa altura como esta, a Sala Oval devia ser um centro de comando. Em vez disso, é um centro de tempestade. Só há caos”, acusou.

Numa breve, mas contundente intervenção, lembrou aos eleitores o que vai acontecer se Trump continuar na Casa Branca por mais quatro anos.

“Culpar, amedrontar, denegrir”, garantiu Clinton. O antigo Presidente democrata criticou sobretudo a gestão da pandemia por Trump, ao destacar que os Estados Unidos contam 4 por cento da população mundial e 25 por cento dos casos globais de Covid-19.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e casos da doença, tendo registado, desde o início da pandemia, 5.480.487 infecções e 171.679 óbitos, de acordo com a contagem independente realizada em contínuo pela Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore (leste).

“Se querem um Presidente que define o seu trabalho como passar horas a ver televisão e a seguir pessoas nas redes sociais, (Trump) é o vosso homem (...), mas nas crises de verdade, desmorona-se como um castelo de cartas”, ironizou Clinton.

O ex-secretário de Estado norte-americano John Kerry afirmou que o país merece “um Presidente que seja admirado, não de que se riam”, num dos discursos mais duros contra Trump na Convenção Democrata. “Quando este Presidente vai ao estrangeiro, não está numa missão de boa vontade, está numa série de trapalhadas.

Os Estados Unidos merecem um Presidente que seja admirado, não de que se riam”, disse Kerry, num discurso gravado em vídeo e transmitido no segundo dia da Convenção Democrata. A convenção democrata, em modo virtual, decorre na cidade de Milwaukee, no Estado do Wisconsin, e tem o término marcado para hoje, quando Joe Biden pronunciar o discurso de aceitação da candidatura.

A seu lado estará a senadora da Califórnia Kamala Harris, terceira mulher a ser designada como candidata a Vice-Presidente nos Estados Unidos, depois da democrata Geraldine Ferraro em 1984 e da republicana Sarah Palin em 2008, que não foram eleitas.