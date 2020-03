Mundo

EUA lançam ataque no Iraque contra milícias pró-iranianas

O Irão advertiu o Presidente norte-americano contra qualquer “acção perigosa” e o Governo iraquiano considera uma violação da sua soberania ataques de represália dos EUA no Iraque, que mataram cinco membros das forças iraquianas e um civil.

Secretário de Defesa norte-americano tem autorização de Trump para agir contra Teerão

Três militares e dois polícias foram mortos em bombardeamentos durante a noite de quinta-feira sobre posições no Sul do Iraque, assim como um civil que trabalhava na zona de construção do aeroporto de Karbala, Sul de Bagdad, segundo um comunicado do Exército iraquiano, que denunciou “uma escalada que ameaça a segurança”.

Nos ataques, ficaram ainda feridos 11 militares, alguns das unidades pró-Irão do Hachd al-Chaabi (Forças de Mobilização Popular), e um civil.

O Pentágono tinha anunciado a realização de ataques nocturnos contra as Brigadas do Hezbollah, uma facção do Hachd al-Chaabi, após a morte de dois militares norte-americanos, na quarta-feira, num ataque com “rockets” a uma base da coligação internacional dirigida pelos Estados Unidos no Iraque.

“Os Estados Unidos não podem culpar os outros, (...) pelas consequências da sua presença ilegal no Iraque e pelas reacções do seu povo ao assassinato e morte de comandantes e de combatentes iraquianos”, declarou num comunicado o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Mussavi.

“Em vez de realizar acções perigosas e de lançar acusações infundadas, o Presidente norte-americano, Donald Trump, devia considerar a presença e o comportamento das suas tropas na região”, adiantou Mussavi.

O ataque de quarta-feira, o 22º contra interesses norte-americanos no Iraque desde final de Outubro, não foi reivindicado, mas Washington acusou as facções do Hachd al-Chaab por violências recentes semelhantes.

“O Comando expressa a sua forte rejeição a este ataque dirigido às instituições militares iraquianas e que viola o princípio da cooperação entre as forças de segurança iraquianas e as partes que planearam e realizaram este ataque traiçoeiro”, indicou num comunicado a Unidade de Informações de Segurança iraquiana. No mesmo comunicado, o Comando de Operações Conjuntas qualificou a “agressão” de violação da soberania iraquiana e alertou que pode levar a uma “escalada”.

/>Londres considerou “proporcionados” os bombardeamentos norte-americanos de represália contra a milícia pró-iraniana.

“A resposta ao ataque cobarde contra as forças da coligação no Iraque foi rápida, decisiva e proporcional”, declarou num comunicado o chefe da diplomacia britânica, Dominic Raab.

Ameaças do Pentágono

O secretário da Defesa dos EUA, Mark Esper, tinha prevenido que “todas as opções” estavam “em cima da mesa” um dia após um ataque com mísseis terra-terra no Iraque que provocou três mortos, dois norte-americanos e um britânico.

“Os Estados Unidos não vão tolerar os ataques contra os nossos homens, os nossos interesses ou os nossos aliados”, declarara o governante norte-americano durante uma conferência de imprensa no Pentágono.

“Todas as opções estão sobre a mesa, enquanto em simultâneo cooperamos com os nossos parceiros para punir os culpados e manter uma dissuasão, como temos feito nos últimos meses”, acrescentou, ao atribuir o ataque de quarta-feira a “grupos armados xiitas pró-iranianos” que não identificou.

Esper disse ter abordado, na noite de quarta-feira, com o Presidente possíveis medidas de retaliação, e referiu que Donald Trump lhe forneceu toda a autoridade “para fazer o que tem de ser feito”.

O chefe do Pentágono não precisou quais as medidas de retaliação que vão ser adoptadas, mas deixou entender que os Estados Unidos não têm a intenção de atacar território iraniano. “Vamos focar-nos neste grupo que cometeu isto no Iraque”, sentenciou.

Por sua vez, o chefe de Estado-Maior, general Mark Milley, afirmou que cerca de 30 ‘rockets’ foram disparados no início da noite de quarta-feira em direcção à base de Taji, nos arredores de Bagdad, e que 18 atingiram as instalações militares.

No ataque, foram mortos dois militares norte-americanos e um britânico, para além de 14 feridos norte-americanos, britânicos, polacos e outros, dos quais cinco em estado grave, referiu.