EUA: Medidas de distanciamento social poderá manter-se até 2022

Jovens reforçam as reservas de sangue no Hospital Geral do Cuando Cubango

Pelo menos 30 militantes do comité provincial da JMPLA responderam aos apelos do Instituto Nacional de Sangue (INS) e doaram, na segunda feira, na cidade de Menongue, cerca de 15 litros de sangue, ao centro de hemoterapia do Hospital Geral do Cuando Cubango.