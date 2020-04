EUA: Nancy Pelosi anuncia apoio a Joe Biden nas presidenciais de Novembro

BNA quer implementar sistema de dinheiro digital

O Banco Nacional de Angola (BNA) deu mais um passo decisivo nos esforços de incremento da inclusão financeira, com o lançamento na sexta-feira de um pedido de informações destinado a seleccionar a empresa que se vai ocupar da gestão do Sistema de Transferências Móveis e Instantâneas(STMI), em via de implementação no país.