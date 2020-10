Mundo

EUA oferecem recompensa de cinco milhões de dólares pela detenção de líder terrorista

Os Estados Unidos prometem cinco milhões de dólares por quaisquer informações que permitam identificar ou localizar o chefe da organização terrorista Estado Islâmico do Grande Sahara (EIGS), Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, numa altura em que um enviado especial de Donald Trump se encontra em Bamako, para uma visita de três dias.

A organização de Adnan Abou Walid Al-Sahraoui é acusada da morte de quatro soldados americanos, em 2017, na aldeia de Tongo, no Níger.

Fotografia: DR

A notícia foi divulgada hoje pelo diário privado do Mali “The Independent”, citando um tweet do Departamento de Estado americano de 25 de Setembro. A EIGS, da qual Adnan Abou Walid Al-Sahraoui é o líder, é acusada da morte de quatro soldados americanos, em 2017, na aldeia de Tongo, no Níger. Esta organização também é responsabilizada pela morte de vários soldados malianos e estrangeiros no Norte e no Centro do Mali.

Este foi, aliás, um dos assuntos abordados pelo enviado especial dos Estados Unidos para a Região do Sahel, J.Peter Pham, que se encontra em Bamako.

Durante a sua estada de três dias, Peter Pham reunir-se-á com membros do Governo de Transição, líderes da sociedade civil, responsáveis religiosos e funcionários das Nações Unidas, da União Africana (UA), do G5 Sahel e da comunidade diplomática.

Peter Pham tentará exortar o Governo de Transição instalado no Mali a respeitar os compromissos assumidos para com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), nomeadamente, a organização de eleições livres e equitativas, dentro de 18 meses, e encorajará os compromissos das novas autoridades malianas de lutar contra a corrupção, responderem às preocupações relativas aos direitos humanos, reformarem os processos eleitorais e aplicarem o Acordo de 2015 para a paz e reconciliação no Mali.

Os Estados Unidos condenaram o golpe de Estado perpetrado a 18 de Setembro último, no Mali, e pediram um rápido regresso do país a um poder civil, em conformidade com as recomendações da CEDEAO. Entretanto, dois soldados malianos foram mortos terça-feira numa emboscada contra uma missão das Forças Armadas Malianas (FAMA), entre Boni e Nokara, na região de Mopti, no centro do Mali, anunciou ontem a direcção de informação das FAMA.

A missão, denominada “GTIA-3 Debo”, saía de Hombori para Douentza, no centro do Mali.