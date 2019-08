Mundo

EUA pretendem colocar novos mísseis na Ásia

Os Estados Unidos querem enviar rapidamente novos mísseis para a Ásia, se possível já nos próximos meses, para conter o crescente poder da China na região, anunciou ontem o novo líder do Pentágono, Mark Esper, adiantou a AFP.

Fotografia: DR

“Sim, gostaria muito de o fazer”, declarou o secretário da Defesa norte-americano, depois de questionado sobre a possibilidade de os EUA enviarem para a Ásia novos mísseis de médio alcance, agora que já não estão abrangidos pelo Tratado de Armas Nucleares de Médio Alcance (INF).

Mark Esper acrescentou que os EUA gostariam de o fazer “o mais rapidamente possível”, em declarações ainda no avião que o levou até Sydney, Austrália, a primeira etapa de um périplo de uma semana pela Ásia.

O chefe do Pentágono disse que gostaria de falar em meses, mas admitiu que este é o tipo de matéria “que tem tendência a demorar mais do que o previsto”.

Mark Esper escusou-se a precisar onde podem vir a ser colocados os mísseis, por ser um tema a ser discutido com os aliados.

O Tratado INF, assinado pelos EUA e pela Rússia, chegou na sexta-feira ao fim, depois de vigorar por 30 anos, tendo sido um dos mais importantes acordos saídos do final da Guerra Fria.

Os EUA acusaram a Rússia de ter violado o acordo e de ser “a única responsável” pelo fracasso, acusações que os russos devolveram a Washington.

A Rússia já tinha revelado ter proposto aos Estados Unidos uma moratória sobre o fim do tratado.

Washington havia suspendido a participação no pacto no início de Fevereiro, acusando a Rússia de fabricar mísseis não permitidos.

A suspensão abriu um período de transição de seis meses que leva à retirada total dos Estados Unidos e, portanto, ao fim do tratado.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que as autoridades russas não agarraram, nos últimos seis meses, a “última oportunidade” de salvar o acordo.

Diversas conversações mantidas entre os dois poderes rivais desde Fevereiro não tiveram sucesso.

“Os Estados Unidos levantaram as preocupações com a Rússia desde 2013”, lembrou Mike Pompeo, que se orgulha do “total apoio” dos países membros da OTAN.

Moscovo “sistematicamente rejeitou durante seis anos os esforços dos EUA para que a Rússia respeitasse novamente” o texto, acrescentou Pompeo.

Assinado em 1987 por Ronald Reagan e Mikhail Gorbachov, então Presidentes dos Estados Unidos e da antiga União Soviética, respectivamente, o tratado INF aboliu o recurso a um conjunto de mísseis de alcance (intermédio) entre os 500 e os cinco mil quilómetros e pôs fim à crise desencadeada na década de 1980 com a instalação dos SS-20 soviéticos, visando capitais ocidentais.

Em finais de Outubro de 2018, o Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou a Rússia de não respeitar os termos do tratado e ameaçou sair deste acordo histórico.

O fim do Tratado INF pode abrir uma nova corrida ao armamento. A OTAN repetiu as acusações americanas a Moscovo e prometeu resposta aos novos mísseis russos.

A União Europeia instou os EUA e Rússia a reduzirem os arsenais depois do fim do Tratado INF.

Ascensão do gigante asiático

Em 1987, ano da assinatura do Tratado, a China já tinha começado as reformas económicas e contava que, no plano mundial as superpotências nem tivessem pensado nela, quando negociaram o INF, apesar de ter a arma nuclear desde a era de Mao.

Trump tinha falado já de abandonar o INF há meses, mas a ameaça de ruptura remonta a Obama. Putin, a partir de certa altura, declarou que também denunciaria o tratado que visava impedir que mísseis com alcance entre 500 e cinco mil quilómetros fossem instalados na Europa, palco potencial da Guerra Fria. Os americanos insistem que os russos estão a desenvolver um tipo de míssil que viola o INF, mas estes negam, dizendo que o 9M729 só voa 480 quilómetros.

Seja ou não Gorbachov apocalíptico, seja ou não Guterres exagerado quando, em nome da ONU, fala do fim de um travão à guerra nuclear, a verdade é que seria ridículo que EUA e Rússia, herdeira do arsenal nuclear soviético, se desentendessem por causa de 20 quilómetros. Na realidade, embora os sinais de competição entre a Casa Branca e o Kremlin tenham aumentado desde a crise da Crimeia, em 2014, é na China que os sucessores de Reagan e Gorbachov estão a pensar.