Mundo

EUA recomeçam execuções após 17 anos de interrupção

O Supremo Tribunal norte-americano autorizou, ontem, o recomeço das execuções federais nos Estados Unidos após 17 anos de interrupção, invalidando a suspensão de quatro aplicações, decididas, na véspera, por um tribunal de Washington, noticiou, ontem, a BBC.

Após o reinício, ontem, as execuções federais vão prosseguir no próximo mês de Agosto

Fotografia: DR

As execuções federais de condenados à morte, interrompidas desde 2003, deviam ter recomeçado na segunda-feira, mas só reiniciaram ontem, com a morte, nas primeiras horas, de Daniel Lewis Lee, 47 anos, por ter assassinado, nos anos 90, uma família do Arkansas. A juíza federal, Tanya Chutkan, de um tribunal de Washington, deu razão, na segunda-feira, aos advogados de Daniel Lee, que devia ter sido executado nesse mesmo dia por injecção letal na Penitenciária de Terre Haute, no Estado do Indiana, e de três outros homens que deviam ser executados até ao final de Agosto.



O Tribunal de apelo de Washington, ao qual recorreu o Ministério da Justiça, havia confirmado, na segunda-feira, a suspensão das quatro execuções, pelo menos, até à próxima semana, tempo dado para que os advogados apresentassem os seus argumentos por escrito. Os quatro homens foram condenados à pena capital por tribunais federais pelo assassínio de crianças. Daniel Lee havia sido condenado em 1999 pelo assassínio de uma família.



Os condenados afirmavam que o protocolo de execução com uma dose letal de pentobarbital os sujeitaria a um sofrimento “irreparável” em violação da Constituição. Segundo o Supremo Tribunal, os condenados não fizeram o necessário para justificar a intervenção de um tribunal federal e anulou a imposição preliminar do tribunal distrital, dando aval para que as execuções ocorram como previstas. A Administração norte-americana fala em restituição às famílias das vítimas, mas a decião foi alvo de protestos de organizações dos direitos civis e familiares, que tentaram travar a execução, alegando a pandemia da Covid-19. Os mais críticos argumentaram que o Governo está a criar uma nova urgência para obter vantages políticas.



Mais de 140 países aboliram a sentença de morte



No final de 2019, a Amnistia Internacional contabilizava 142 países abolicionistas “de jure” ou “de facto”, ou seja, aqueles que não tinham levado a cabo execuções nos últimos dez anos.



São quase três quartos dos Estados do mundo. Destes, 106 aboliram por lei a pena de morte para todos os crimes, quase metade dos quais são países da Europa e da Ásia Central, segundo a organização de Direitos Humanos. Nos Estados Unidos, em 2019, o governador da Califórnia, o estado com o maior número de prisioneiros condenados à pena de morte, introduziu uma moratória oficial sobre as execuções, e New Hampshire tornou-se o 21º estado a abolir a pena de morte para todos os crimes.



Na República Centro-Africana, Gâmbia, Guiné Equatorial, Cazaquistão, Quénia e Zimbabwe, foram tomadas medidas ou feitos anúncios que podem levar à abolição da pena de morte, segundo a Amnistia Internacional.



Em 2019, foram registadas, pelo menos, 657 execuções em 20 países, o que representa uma diminuição de 5 por cento em relação a 2018. Este número, o mais baixo de uma década, não inclui, contudo, milhares de execuções que a Amnistia Internacional acredita que possam ter ocorrido na China, onde os dados são classificados como segredos de Estado.



Pela primeira vez em quase uma década, a região da Ásia-Pacífico registou uma diminuição do número de países que realizaram execuções (sete em 2019). No Afeganistão, Taiwan e Tailândia a pena de morte não foi executada em 2019, e a Malásia manteve a moratória oficial em vigor desde Julho de 2018.

O número de execuções na região mostra uma ligeira diminuição, atribuída a uma baixa no Japão e em Singapura.