Mundo

EUA reduzem presença militar na Arábia Saudita

Além do início, na sexta-feira, dos sistemas de mísseis Patriot e tropas relevantes, da Arábia Saudita, os Estados Unidos estão a reposicionar alguns esquadrões de aviões de combate na região do Golfo Pérsico, segundo o periódico “Wall Street Journal”.

Fotografia: DR

As movimentações acontecem num momento de tensão entre os dois países devido à produção de petróleo.

Os activos militares foram enviados à Arábia Saudita após um ataque a instalações petrolíferas, para paralisar a produção do reino. Os governos em Riad e Washington responsabilizaram o Irão pelo ataque.

O Irão nega qualquer relação com os actos contra instalações de petróleo no Golfo Pérsico, porém, nenhum grupo ou organização assumiu responsabilidade por tais incidentes.

Um funcionário do Pentágono confirmou que os EUA iniciaram a retirada de duas baterias de mísseis patriot que guarneciam as instalações petrolíferas na Arábia Saudita, mas permanecem outras duas na base aérea Prince Sultan, no deserto, juntamente com outros sistemas de defesa aérea e aviões caça a jacto.

Cerca de 300 militares que operam os mísseis deixam também a Arábia Saudita, acrescentou o oficial, que falou na condição de fonte anónima sobre operações militares sensíveis.

De acordo com algumas informações, a retirada de mísseis Patriot da Arábia Saudita e a redistribuição de alguns equipamentos e material de guerra em outras posições de outros países vizinhos é uma operação em curso e baseia-se na crença de “alguns oficiais” de que o Irão “representa ameaça imediata aos interesses estratégicos americanos no Golfo”.

As fontes sublinharam que alguns coordenadores estratégicos do Pentágono aconselham que estes activos devem ser redistribuídos para enfrentar novos desafios, como a presença crescente da China em questões geopolíticas da Ásia.

Outros oficiais acreditam que uma retirada total poderia encorajar acções iranianas na região, em particular, devido à política contínua do Governo de Donald Trump de exercer “máxima pressão” sobre Teerão.

“O Exército tem um número limitado de sistemas, e estes têm de ser periodicamente transportados para casa, para serem actualizados, avançou, ainda o oficial do Pentágono, acrescentando que duas baterias Patriot, que se encontram na região do Médio Oriente também vão ser enviadas aos EUA para a manutenção e modernização.

Não é claro, porém, se a disputa em curso sobre o petróleo ou a luta para repartir os cobiçados sistemas Patriot foi o factor-chave na decisão dos EUA para retirar os sistemas do reino.

Quando a Arábia Saudita aumentou a produção de petróleo e reduziu os preços, este ano, os republicanos acusaram o reino de exagerar a instabilidade no mercado petrolífero, que já estava a sofrer devido à pandemia do novo coronavírus.

A volatilidade e a queda dos preços do petróleo prejudicaram os produtores de gás de xisto dos EUA, levando a despedimentos na indústria, em particular nos Estados governados pelos republicanos.

Alguns senadores republicanos avisaram, no final de Março que, se a Arábia Saudita não mudasse de rumo, corria o risco de perder o apoio da defesa norte-americana e de enfrentar restrições comerciais, investi- gações e sanções.

Príncipe Bin Abdullah detido está incontactável

O príncipe saudita Faisal bin Abdalá, filho do falecido rei Abdalá e sobrinho do rei Salman, foi detido, e está incontactável desde 27 de Março, denunciou a organização Human Rights Watch (HRW).

Num comunicado, a HRW disse que as autoridades da Arábia Saudita detiveram o príncipe na sua casa, num caso de “desaparecimento forçado”, e levaram-no sem fornecer informações sobre o seu paradeiro.

Faisal bin Abdalá ocupou o cargo de presidente do Crescente Vermelho Saudita, o Departamento da Arábia Saudita do movimento internacional da Cruz Vermelha.

A HRW lembra que um “desaparecimento forçado” é aquele em que o Estado ou os seus agentes recusam-se a fornecer informações sobre o paradeiro e a situação do detido.”

Apesar da onda de críticas, o comportamento ilegal das autoridades sauditas durante o mandato de Mohamed bin Salman não diminui”, disse o vice-director da HRW para o Médio Oriente, Michael Page. A detenção do sobrinho do rei Salman é a mais recente de uma longa série de outras de membros da família real saudita, pela qual o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman é responsável. A saga começou em Novembro de 2017 com a detenção de 300 pessoas.Nessa altura, o príncipe Faisal bin Abdullah também foi detido.