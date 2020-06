Mundo

EUA, Reino Unido e Canadá preocupados com independência do poder judicial na RDC

Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá advertiram hoje que a reforma do estatuto dos magistrados da República Democrática do Congo (RDC), apresentada pela facção do ex-Presidente Joseph Kabila, poderá “minar a independência do poder judicial”.

As próximas eleições estão agendadas para 2023.

Fotografia: DR

A posição foi transmitida hoje pelos embaixadores dos três países em Kinshasa, numa declaração conjunta, a propósito deste projeto de reforma judicial, que está a alimentar tensões no seio da coligação governamental. A iniciativa legislativa está a ser promovida por deputados próximos de Joseph Kabila, que detém maioria no parlamento.

Em causa estão três projetos de lei, que desencadearam manifestações violentas em torno da sede do parlamento, nos últimos dois dias. Os manifestantes são próximos da UDPS, o partido do atual chefe de Estado, Felix Tshisekedi. "A violência é inaceitável", disseram os três diplomatas.

<\/scr"+"ipt>"); //]]>--> justify;">O embaixador norte-americano, Mike Hammer, é um forte apoiante do Presidente Tshisekedi, encorajando-o no seu desejo de combater a corrupção. Os três embaixadores também apelaram para que a substituição do chefe da Comissão Eleitoral, em curso, seja "credível e inclusiva" para "criar confiança no processo eleitoral".

Os movimentos de cidadãos e as igrejas católica e protestante opõem-se à nomeação de um membro sénior da equipa cessante. Em Janeiro de 2019, a Comissão Eleitoral proclamou a vitória de Tshisekedi nas eleições presidenciais e dos seguidores de Kabila nas eleições parlamentares. Os resultados foram contestados por parte da oposição.