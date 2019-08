Mundo

EUA saúdam cessar-fogo em Idleb

O Departamento de Estado norte-americano saudou ontem o cessar-fogo na região de Idleb, no noroeste da Síria, e pediu o fim dos ataques a civis.

Fotografia: DR

“O que é realmente importante é que os ataques a civis acabem. Apreciaremos todos os esforços para alcançar este importante objectivo”, disse a porta-voz da diplomacia dos EUA, Morgan Ortagus. “Saudamos os esforços da Turquia e da Rússia, que trabalharam em conjunto para restaurar o cessar-fogo”, acrescentou, agradecendo também ao Secretário-Geral da ONU, António Guterres, o “investimento pessoal na tragédia de Idleb”.

Desde Abril, a onda de violência no noroeste da Síria já matou mais de 400 civis e forçou mais de 440 mil pessoas a fugir para a fronteira turca, segundo as Nações Unidas.

Na quinta-feira à noite, o Governo sírio, liderado pelo Presidente Bashar al-Assad, aprovou “sob condições” uma trégua na região de Idleb, dominada pelo grupo 'jihadista' Hayat Tahrir al-Sham (HTS), um antigo ramo sírio da Al-Qaeda.

O Governo sírio condicionou o cumprimento do cessar-fogo à implementação do acordo celebrado em Setembro de 2018 entre a Rússia e a Turquia para criar uma “zona desmilitarizada” na região de Idleb, livre de qualquer presença “jihadista”.