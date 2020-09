Mundo

EUA: Voto presencial é única opção para 34 milhões de eleitores

Cinco Estados norte-americanos só aceitam votos por correio com um motivo de força maior, obrigando cerca de 34 milhões de eleitores a votar presencialmente nas eleições presidenciais de 3 de Novembro.

Fotografia: DR

A menos de 50 dias das eleições, os Estados republicanos de Indiana, Luisiana, Mississípi, Tennessee e Texas são os mais restritivos em relação ao voto por correio, enquanto a maior parte dos Estados Unidos da América (EUA) adoptaram medidas para que os eleitores possam votar sem grandes deslocações durante a pandemia da Covid-19.



Os cinco Estados só aceitam votos por correio depois de um formulário em que tem de se dar uma justificação válida, como estar fora do condado a que se pertence, ter mais de 60 anos, ser emigrante ou membro do Exército, estar hospitalizado ou ter uma deficiência, entre outras razões plausíveis. Mas a preocupação com o coronavírus não é escusa para os 34 milhões de eleitores daqueles cinco Estados, segundo o jornal Washington Post.



Mesmo para votar presencialmente, os eleitores destes Estados também têm de se registar o mais tardar até 5 de Outubro, a 30 dias das eleições. No processo de registo, devem apresentar documentos que nem todos possuem, como bilhete de identidade, carta de condução ou prova de residência.



Devido às regras restritas e à obrigação de apresentar documentação que nem todos os cidadãos têm, fala-se, desde há muito tempo, em supressão de eleitores nos Estados Unidos.



Atendendo à recomendação de distanciamento social nos locais de voto, os organizadores apelam aos eleitores para votarem no período antecipado – no mês de Outubro, mas em datas que variam consoante os Estados –, sabendo-se que a maioria vai votar no dia da eleição, 3 de Novembro.



Por outro lado, têm sido muitos os casos em que se adoptaram medidas legislativas novas para facilitar ou incentivar os eleitores a votar por correio.



Segundo o Washington Post, 198 milhões de eleitores em 44 Estados já têm o direito ao voto por correio.



Alguns desses estados também requerem justificação antes de autorizarem o voto por correio, mas a preocupação com a pandemia é aceite em todos os casos.



As eleições presidenciais de 3 de Novembro nos EUA opõem o actual Presidente, Donald Trump, apoiado pelo partido republicano, ao antigo Vice-Presidente de Barack Obama, Joe Biden, do partido democrata.