EUA acerta estratégio no Médio Oriente

O chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, começa amanhã uma visita ao Médio Oriente para discutir a retirada militar da Síria, o conflito no Iémen e os diferendos com o Irão.

Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, consulta oito países aliados

O secretário de Estado (ministro das Relações Exteriores), Mike Pompeo, desloca-se ao Médio Oriente com a missão de recolher apoio dos aliados árabes dos Estados Unidos (EUA), numa visita que o levará a oito países, que começa na Jordânia e termina no Koweit, no dia 15.

Esta é a primeira viagem diplomática à região desde que o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a retirada dos cerca de dois mil soldados norte-americanos estacionados na Síria.

A decisão presidencial levou à demissão do secretário de Estado da Defesa, general Jim Mattis, e já foi criticada por alguns altos responsáveis do Partido Republicano. Durante o seu périplo, Mike Pompeo irá discutir o conflito militar sírio, mas também leva na sua pasta o dossier das sanções ao Irão (que foram endurecidas durante 2018) com os EUA a acusarem o Governo de Teerão de não cumprir os acordos nucleares.

Outro tema da agenda de Mike Pompeo é a guerra no Iémen, onde vigora um cessar-fogo que entrou em vigor no porto de Hodeida entre o Governo iemenita e os rebeldes Huthis após as negociações de paz na Suécia e onde os EUA têm procurado o apoio da Arábia Saudita.

Esta aliança com a Arábia Saudita, país que Mike Pompeo também irá visitar, levanta questões diplomáticas delicadas, depois de informações dos serviços de inteligência norte-americanos terem confirmado fortes evidências de envolvimento do Governo saudita no assassínio do jornalista Jamal Khashoggi, em Istambul, em Outubro passado.