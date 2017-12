Mundo

EUA acusam Coreia do Norte de fazer ataque informático

O Governo dos Estados Unidos acusou ontem a Coreia do Norte de estar por detrás do mega ataque "hacker" com o "ransomware" “WannaCry”, que ocorreu em Maio deste ano e afectou mais de 200 mil computadores em 150 países.

Fotografia: NICOLAS ASFOURI | AFP



Num editorial no "The Wall Street Journal", o conselheiro do Presidente Donald Trump para a segurança interna e terrorismo, Thomas Bossert, afirmou que “há provas” de que a acção partiu dos norte-coreanos e que não é apenas Washington que acredita nisso. “Há outros governos e sociedades privadas que concordam connosco”, disse Bossert. De acordo com o conselheiro, o “WannaCry” foi “coordenado e dispendioso e a Coreia do Norte é directamente responsável”.

“Não fazemos acusações superficiais. Elas são baseadas em provas [...] e as consequências e repercussões do "WannaCry" foram além do impacto económico. O vírus atingiu, de maneira particular, o sistema de saúde inglês, colocando vidas humanas em risco”, ressalta o texto.

“Enquanto trabalhamos para tornar a Internet mais segura, continuaremos a considerar responsáveis aqueles que nos fazem mal e nos ameaçam, seja agindo sozinhos ou em nome de organizações criminosas ou de países hostis. Os "hackers" malignos pertencem à prisão, e os Governos totalitários devem pagar um preço pelas suas acções. A Coreia do Norte continua a ameaçar a América, a Europa e o resto do mundo não só com as suas aspirações nucleares”, disse Bossert.

Actualmente, Washington e Pyongyang vivem uma tensa relação, com o risco iminente de um conflito nuclear. O estilo do ataque com o vírus “WannaCry” foi o chamado ransomware, que faz uma espécie de “sequestro” dos dados de um computador e só os liberta mediante pagamento. No entanto, apesar das acusações americanas, não se sabe ainda a origem do vírus.



Falha de segurança

A imprensa americana informou que uma falha de segurança da Agência Nacional de Segurança do país (NSA) permitiu o roubo do vírus, que se espalhou de uma maneira avassaladora.

Especialistas apontam que essa disseminação foi causada pelo facto de todos os computadores atingidos, que usavam o sistema Windows, da Microsoft, não estarem actualizados. Outro facto importante é que o valor dos resgates foi “mínimo” em relação à proporção da acção. Estima-se que “apenas” 30 mil dólares foram pagos por usuários durante o período do ataque. Um dos elementos mais “estranhos” da acção é que um pesquisador dos Estados Unidos descobriu uma espécie de “chave” que desligou o ataque, reforçando a tese de que tudo pode ter sido um grande teste que saiu do controle. A Coreia do Norte fez recentemente um teste com míssil balístico intercontinental, com o qual as autoridades norte-coreanas garantem que podem agora atingir qualquer ponto dos EUA. Especialistas, analistas políticos e a imprensa em Washington, estimam que um novo conflito na península poderia causar a morte de mais de dois milhões de pessoas.

O teste com o míssil balístico intercontinental, anunciado por Pyongyang no passado mês de Novembro, colaborou para aumentar ainda mais a tensão na região da península coreana. Desta vez, os norte-coreanos afirmaram que o míssil, testado com sucesso, tem capacidade de atingir qualquer ponto no território dos Estados Unidos, o que aumenta ainda mais a possibilidade de um novo conflito armado.

Na península da Coreia já houve uma guerra. Foi em 1950, quando o então líder norte-coreano, Kim Il-sung (o avô do actual líder Kim Jong-un) decidiu invadir o seu vizinho do Sul.

Os Estados Unidos intervieram para conter a invasão e o conflito, que durou três anos, causou a morte de milhões de pessoas e um grande prejuízo material. Hoje, mais de seis décadas depois, as tensões na península estão mais fortes do que nunca. O Presidente norte-coreano, King Jong-un, continua a dar ordens para a realização de testes nucleares e lançamentos de mísseis capazes de transportar ogivas nucleares, o último deles realizado secretamente no dia 29 de Novembro deste ano. O líder norte-coreano afirmou, na ocasião, que o país testou com sucesso um novo tipo de míssil balístico intercontinental capaz de atingir todo o território continental dos Estados Unidos.

Kim Jong-Un afirmou que “a missão de tornar a Coreia do Norte um Estado nuclear agora está concretizada”.

Este não foi, porém, o primeiro teste com mísseis neste ano. Um outro teste já havia sido realizado em Julho, envolvendo um míssil balístico intercontinental que “viajou” cerca de 45 minutos e caiu em águas da zona económica exclusiva do Japão, a menos de 200 milhas náuticas da costa. Na época, o governo norte-coreano declarou que o míssil seria capaz de chegar ao Alasca.

Pyongyang nega a acusação de ataque com "hackers"

As autoridades de Pyongyang negaram ontem a acusação feita pelos Estados Unidos sobre sua responsabilidade no ataque informático ocorrido em Maio com o vírus “Wannacry”, através de uma declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano.

“Os Estados Unidos tentam incitar um confronto global contra nós vinculando a RPDC (República Popular Democrática da Coreia) ao último incidente de ciberataque”, afirmou um porta-voz do Ministério em declarações recolhidas pela agência estatal KCNA.

Washington, “origem de todas os males sociais e de crimes informáticos globais, acusa a RPDC sem nenhuma prova”, denuncia o comunicado.

“Não temos nada a ver com o ciberataque”, refere a declaração, que também adverte que Pyongyang “nunca irá tolerar” este tipo de acusações e afirma que estas constituem uma “provocação política”.

Pyongyang reagiu assim à acusação oficial lançada na terça-feira pelo assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Tom Bossert, que culpou o país asiático do ataque cibernético que bloqueou mais de 200 mil computadores de empresas e instituições em 150 países ao redor de todo o mundo.

A Coreia do Norte tem vindo a aperfeiçoar o seu programa nuclear com vários ensaios. Mais recentemente o país fez um teste com míssil balístico intercontinental, com o qual as autoridades norte-coreanas garantiram poder agora atingir o território norte-americano.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pressiona a República Popular da China e a Rússia para travar as ambições norte-coreanas no domínio nuclear.